مصر – نشرت الفنانة هنا الزاهد على حسابها بإنستغرام، صورة تجمعها بشقيقتها فرح، حيث بدتا فيها وهما تضحكان، في ظهور نادر لفرح.

هنا علقت على الصورة بقولها: “No one makes me laugh like her!”، “لا أحد يستطيع إضحاكي مثلها”، لتتلقى إعجابات وتعليقات تخطت الـ300 ألف تعليق في ساعات قليلة، حيث علق الكثيرون على جمال فرح اللافت والهادئ في نفس الوقت وبراءة نظراتها.

هنا كانت قد فجرت مفاجأة منذ فترة بتصريحها أنها ضاقت بتعليقات خطيبها أحمد فهمي على معجبيها ومتابعيها مما دفعها لأن تحظره على حساباتها.

كما تستعد لتصوير أول عمل يجمعها بخطيبها والذي رفض الاثنان أن يعلنا عن تفاصيله.