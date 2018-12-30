العراق – كشف عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية حسن خلاطي، الأحد، عن تخصيص 1،3 ضمن موازنة 2019 للأدوية من المستلزمات الطبية، مشيراً إلى أن ذلك يمثل 30% من الحاجة الفعلية، فيما شدد على أهمية إعادة النظر بتخصيصات القطاع الصحي.

وقال خلاطي إن “تخصيصات وزارة الصحة بالموازنة الاتحادية للعام المقبل ليست بالمستوى المطلوب الذي يوازي احتياجات الوزارة والقطاع الصحي في العراقبشكل عام”، مبيناً أن “ما تم تخصيصه للوزارة غير كافٍ ولا يلبي طموحات الوزارة”.

وأضاف، “لدينا اجتماعات مع كوادر وزارة الصحة والجهات المعنية فيها لمناقشة احتياجاتها بشكل دوري”، لافتاً إلى أن “الأدوية والمستلزمات الطبية لوحدها بحاجة الى 3،9 تريليون دينار لتأمينها بشكل كامل لكن ماتم تخصيصه هو 1،3 تريليون اي ما يعادل 30% من الحاجة الفعلية لهذا القطاع وما يتم تمويله فعلياً هو أقل”.

وأكد خلاطي، على “أهمية إعادة النظر بتخصيصات القطاع الصحي لأهميته وخطورته وحساسيته، كونه يرتبط بحياة المواطن بشكل مباشر وينبغي أن يعطى اهتماماً أكبر من الحكومة”.

واستكمل مجلس النواب بجلسته التي عقدت الاثنين 24 كانون الاول 2018 تقرير ومناقشة الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2019.