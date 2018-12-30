بنغلاديش – بدأ الناخبون في بنغلاديش صباح اليوم الأحد، بالتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة الحادية عشر بالبلاد.

وبحسب أنباء أوردتها صحيفة ديلي ستار البنغالية، فإن عملية الاقتراع بدأت في الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي للبلاد، وستستمر حتى 16:00 من مساء اليوم.

ويشارك في الاستحقاق الانتخابي الحالي، أكثر من 104 ملايين ناخب في 40 ألف و183 مركزا انتخابيا.

ويتنافس في الانتخابات العامة 39 حزبا سياسيا عبر ألف و848 مرشحا، للظفر بأحد مقاعد البرلمان البالغ عددها 300.

وتندرج الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات الحالية، تحت 4 تحالفات سياسية أكبرها “التحالف الأكبر” بقيادة حزب عوامي.

وتجري الانتخابات العامة في بنغلاديش، وسط إجراءات أمنية مشددة تحسبا لاندلاع أعمال عنف بين أنصار الحزب الحاكم والمعارضة.

وأعلنت السلطات المحلية، أمس السبت، نشر أكثر من 650 ألف عنصر أمن لتأمين الانتخابات في أكثر من 40 ألف مركز انتخابي في البلاد.

وتأتي تلك التعزيزات الأمنية وسط مخاوف من اندلاع أعمال عنف بين أعضاء وأنصار الحزبين الرئيسين، وهما حزب رابطة عوامي الحاكم الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء حسينة واجد، وحزب بنغلاديش الوطني المعارض.