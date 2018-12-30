الولايات المتحدة – افاد علماء فلك في وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، إن حلقات كوكب زحل الذي يعد ثاني أكبر كواكب المجموعة الشمسية، تتلاشى مع الوقت إلى أن تختفي.

وأوضحت وكالة ناسا الأمريكية في بيان، الأربعاء، أن مسبار “كاسيني” أظهر أن حلقات الكوكب تتلاشى نتيجة سقوطها في الغلاف الجوي لزحل، مشيرة أن حجم المواد المكونة للحلقات والتي تسقط في غلاف الكوكب خلال نصف ساعة تعادل حجم مسبح أولمبي.

وأضافت الوكالة أنه يتوقع أن يكون عمر الحلقات 100 مليون سنة، في حين أن عمر كوكب زحل يتوقع أن يكون 4 مليارات سنة.

وأشارت الوكالة أن علماء الفلك اختلفوا في مسألة تشكل الحلقات مع بداية تشكل الكوكب أم أنها أتت فيما بعد، إلا أن معلومات مسبار “فويجر” ترجح تكوّن الحلقات فيما بعد.

يذكر أن المادة المكونة لحلقات كوكب زحل تشبه مادة المذنبات، وتحتوي على مواد عضوية وأوكسيجين وأمونيا، تدخل في تفاعلات معقدة خلال سقوط “المطر” على زحل.