إيطاليا – أبدى الأرجنتيني جونزالو هيجواين، سعادته بفوز ميلان، على سبال مساء أمس السبت، بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة 19 من الكالتشيو الإيطالي.

وسجل هيجواين، هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 64 من اللقاء.

وقال هيجواين في تصريحات أبرزها موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي: “الهدف؟ إنه مهم وحصلنا به على 3 نقاط مهمة للغاية بالسبة لنا، لأننا خسرنا الكثير من النقاط بالدقائق الأخيرة في المباريات السابقة”.

وأضاف: “هناك جانب إيجابي كبير في هذا الفوز الذي حققناه، فنحن الآن على بعد نقطة واحدة فقط من المركز الرابع.. والآن نريد الفوز بكأس السوبر الإيطالي”.

وعن تعرضه لصافرات استهجان من الجماهير قبل تسجيل الهدف، قال: “من الطبيعي أن تتوقع الجماهير المزيد مني، لقد آمنت بهذا المشروع في الصيف الماضي، وسعيد بتحقيق الفوز من أجل تلك الجماهير، وأهدي هذا الهدف لجينارو جاتوزو (مدرب ميلان)”.

ويحتل ميلان المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 31 نقطة، خلف لاتسيو الرابع بفارق نقطة واحدة.

المصدر : كووورة