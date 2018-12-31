الجزائر – صعدت أسعار خام برنت بنسبة 2 بالمائة في تعاملات الإثنين، مدعومة بتطمينات من جانب المنتجين، بإمكانية تنفيذ خفض إضافي في الإنتاج، خلال الفترة المقبلة.

والأحد، قال وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني، إن منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” والمنتجين من خارجها أو ما يطلق عليهم (أوبك +)، سيخفضون إنتاج النفط مرة أخرى إن لزم الأمر، خلال اجتماعهم في أبريل/ نيسان المقبل.

ويبدأ مطلع 2019، تنفيذ اتفاق جديد بين أوبك، والمنتجين المستقلين من خارجها، لخفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، في محاولة لاستعادة استقرار السوق.

وبحلول الساعة (13:28 ت.غ) صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مارس/ آذار بنسبة 2.03 بالمئة أو 1.07 دولارا إلى 54.28 دولارا للبرميل.

وفي نفس الاتجاه، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس، تسليم فبراير/ شباط بنسبة 1.74 بالمئة أو 78 سنتا إلى 46.10 دولارا للبرميل.