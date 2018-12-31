تونس – أنقذ حرس السواحل التونسي 45 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب قبالة سواحل جزيرة قرقنة شرقي البلاد.

وقال المتحدث باسم حرس السواحل حسام الدين الجبابلي، أمس الأحد: “تم صباح اليوم بسواحل جزيرة قرقنة إنقاذ 45 مهاجرا بعد أن تعطل قاربهم، وهم في صحة جيدة”.

وأوضح الجبابلي أن غالبية المهاجرين من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء، ومن بينهم امرأتان حاملتان وجزائريان، وقد تم التنسيق مع الهلال الأحمر التونسي لإيوائهم. وانطلق المهاجرون من السواحل الليبية وكانوا في اتجاه السواحل الأوروبية، وفقا للمتحدث.

وتعتبر تونس نقطة عبور للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول إفريقية باتجاه السواحل الأوروبية، وخاصة الإيطالية منها. ومطلع أغسطس الماضي سمحت السلطات التونسية على مضض برسو سفينة الشحن “ساروست 5” وإنزال 40 مهاجرا غير شرعي منها لأسباب صحية وإنسانية، بعد أن أمضوا أياما طويلة في البحر.

المصدر: أ ف ب