تركيا – ارتفعت الصادرات التركية خلال تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي بنسبة 9.4 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وبحسب أرقام مؤسسة الإحصاء التركية، التي نشرتها الاثنين، بلغ إجمالي قيمة الصادرات خلال تشرين الثاني/ نوفمبر، 15 مليارا و529 مليون دولار، أي بزيادة 9.4 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام المنصرم.

وتراجعت نسبة الواردات خلال الشهر المذكور 21.3 بالمئة، لتنخفض إلى 16 مليارا و180 مليون دولار أمريكي.

ووفقاً للموسسة، انخفض عجز التجارة الخارجية خلال الفترة المذكور 89.8 بالمئة لتصل 651 مليون دولار أمريكي.

وخلال الأشهر 11 من 2018 ارتفع إجمالي قيمة الصادرات التركية 7.7 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من 2017، وبلغت 154 مليارا و186 مليون دولار أمريكي.