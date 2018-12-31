وذكرت وكالة رويترز أن المعنويات تعززت إزاء النفط بتلميحات إلى اتفاق تجارة محتمل بين الولايات المتحدة والصين مع قول الرئيس دونالد ترامب إنه أجرى “مكالمة جيدة جدا” مع نظيره الصيني شي جين بينغ

فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.95 دولار او ما يعادل 2.4% ليصل 54.50 دولار للبرميل

وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 46.26 دولار للبرميل، مرتفعة 97 سنتا أو 2.14 بالمئة عن آخر إغلاق لها.

وعلى مدى معظم فترات 2018، كانت أسعار النفط في ارتفاع مدفوعة بطلب قوي وبواعث القلق بشأن المعروض ولاسيما فيما يتعلق بتأثير تجديد العقوبات الأمريكية على المنتج الرئيسي إيرانوالذي دخل حيز النفاذ في تشرين الثاني.

وارتفعت عقود خام برنت، الذي يعتبر مؤشرا عالميا لأسعار النفط، نحو الثلث بين كانون الثاني تشرين الأول لتصل إلى 86.74 دولار للبرميل.

كان ذلك أعلى مستوى منذ أواخر 2014، عندما بدأ انحدار حاد في السوق وسط تخمة متنامية في المعروض العالمي، ليتوقع محللون كبار ومتعاملون كثيرون أن يسجل الخام 100 دولار للبرميل من جديد بنهاية 2018.

لكن بدلا من ذلك، محت أسعار برنت كل مكاسب 2018 لتهوي نحو 40 بالمئة عن ذروة العام وتسجل حوالي 53.25 دولار للبرميل فيما أصبح أحد أشد تراجعات سوق النفط على مدى العقود الثلاثة الأخيرة.

جاء ذلك بعد أن أعطت واشنطن على غير المتوقع استثناءات سخية من العقوبات لأكبر مشتري النفط الإيراني ومع تأثر توقعات الطلب على الخام سلبا بفعل بواعث القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي والنزاعات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.