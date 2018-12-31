أبوظبي – سلمت السلطات الأمنية في دولة الإمارات نظيرتها الكويتية المواطن المصري المتهم في قضية “الشهادات المزورة”، بعد فراره من الكويت إلى مصر وتركيا وثم الإمارات.

وبحسب صحيفة “القبس” الكويتية، أبلغت الإمارات الكويت بوجود هذا المواطن المطلوب على أراضيها، عقب تعميم اسمه من “الإنتربول” قبل فترة، ومن ثم جرى تسليمه، وأُحيل إلى التحقيق.

وقالت مصادر مطلعة إن المتهم اعترف خلال التحقيق معه بأن شخصا مصريا يعمل في إحدى الجامعات خارج القاهرة يعد شريكه الرئيس في القضية، وهو من يزوده بنماذج شهادات دراسية منسوبة لجامعات، ثم يقوم المتهم نفسه بتعبئتها وفق الطلب.

وأوضحت المصادر أن المتهم أفاد في اعترافاته بأنه يحتفظ بجميع بيانات الأشخاص الذين تعاملوا معه وحصلوا على شهادات علمية مزورة.

المصدر: “صحيفة القبس”