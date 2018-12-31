ليبيا – إجتمع مدير أمن الجفارة عميد عبدالناصر الطيف بمقر وزارة الداخلية في طرابلس أمس الأحد بأعضاء البلديات ورؤساء الأجهزة الأمنية بمنطقة الجفارة والحرس البلدي والمباحث العامة وجهاز المخابرات العامة والأمن المركزي وجميع رؤساء الأقسام ومراكز الشرطة.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي التابع لداخلية الوفاق الأوضاع الأمنية داخل المنطقة، كما تم الإتفاق العمل علي تشكيل غرفة أمنية مشتركة وتشكيل لجان مصالحة ومجلس إجتماعي.



والجدير بالذكر بأن تشكيل المجلس الإجتماعي يتم عن طريق ترشيح وآختيار الآشخاص ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة عن طريق عمداء البلديات.