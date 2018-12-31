الولايات المتحدة – تراجع الدولار الأميركي بشكل هامشي، مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأخير من العام الحالي، مع تطورات إيجابية بشأن الوضع التجاري.

ويخيم اللون الأحمر اليوم على الورقة الأميركية التي كانت بمثابة ملاذ آمن للمستثمرين في أوقات التوترات التجارية، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الخضراء مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة هامشية بلغت تسعة من المئة بالمئة، ليسجل ستا وتسعين نقطة وواحد وثلاثين جزءا من النقطة.

واستقر الدولار أمام اليورو مسجلا دولارا واربعة عشر سنتا واربعة واربعين جزءا من السنت، في حين تراجعت الورقة الأميركية مقابل العملة اليابانية بنحو عشرين من المئة بالمئة، ليهبط الدولار إلى مئة وعشرة ينات وسبعة اجزاء من الين، كما انخفض الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنحو اربعة اعشار بالمئة، لتسجل العملة البريطانية دولارا وسبعة وعشرين سنتا وثمانية واربعين جزءا من السنت.