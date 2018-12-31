العراق – أكدت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، أن الية دخول البضائع عبر منفذ طريبيل تجري بانسيابية عالية وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وقالت الهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن بشأن “مابثته إحدى القنوات الفضائية من تقرير مصور وسبتايتل والمتضمن اللقاء بعدد من سائقي الشاحنات في منفذ طريبيل الحدودي والذين أبدو اعتراضهم على الإجراءات في تأخير دخول البضائع والتي قد تصل إلى أكثر من 15 يوما ودفع الرشى لتقليص تلك الأيام”.

واكدت الهيئة، أن “ما ذكر في التقرير لا أساس له من الصحة وان دخول البضائع تجري بانسيابية عالية وفق الإجراءات القانونية المتبعة وفي الوقت ذاته”، مبينة أن “دخول البضائع السورية والأردنية عبر منفذ طريبيل الحدودي سبب زخما واضحا وتحتاج البضائع لشركات فاحصة وبالنظر لعدم وجودها في الجانب السوري ويتم إرسال النماذج للجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية لغرض فحصها مختبريا وللحاجة إلى قيد تخميني للبضائع يتم إرسال نماذج بكتب رسمية إلى الهيأة العامة للكمارك لكونها صاحبه الاختصاص التخميني ليتم إطلاق البضائع بعد ظهور النتائج اما فيما عدا ذلك يتم الإنجاز بانسيابية وبدون تأخير يذكر”.

ودعت الهيئة الى، “توخي الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتقارير والحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية”.