ليبيا – داهمت قوات الأمن المشكلة لخطة تأمين مدينة بنغازي الكبرى التي أطلقها مؤخرا وزير داخلية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف أمس السبت أكبر مصانع الخمور محلية الصنع في المدينة بمنطقة الماجوري.

داخلية المؤقتة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي بأن معظم وحدات الخطة شاركت بعملية المداهمة متمثلة في مديرية أمن بنغازي إضافة إلى الإدارة العامة للدعم المركزي والإدارة العامة لحماية الآداب العامة بالإضافة إلى قسم النجدة بنغازي وقسم التحريات العامة.

وأفادت الوزارة بأن بلاغاً ورد عن وجود اشتباك مسلح في شارع عشرين بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة يشارك بها أفراد مطلوبين للعدالة ومشهورين بتصنيع الخمر المحلي ومعروفين لدى معظم سكان المدينة حيث أصدر مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز تعليماته وخرجت قوة يترأسها شخصيا وبمشاركة مساعده للشؤون الأمنية ومدير الإداراة العامة لحماية الآداب العامة رئيس قسم النجدة ورئيس التحريات العامة.

وأضافت الوزارة بأنه تم الإنتقال الفوري إلى موقع الاشتباك في شارع العشرين وتم فضه ومن ثم بدأت مطاردة المطلوبين داخل أزقة شوارع منطقة الماجوري وتمت مداهمة منازل العائلة المعروفة بالحول بالتنسيق مع النيابة العامة وبحضور مناوب التحقيق بمركز شرطة البركة وتمكنت القوة من الدخول لثمانية منازل كانت جميعها مصانع مجهزة لتصنيع وبيع الخمور داخل مدينة بنغازي.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الكمية التي تم ضبطها وإتلافها أكثر من 90 ألف لتر من الخمرة المجهزة للبيع وأخرى في المراحل النهائية للتصنيع وتم ضبط عدد كبير من العمالة الوافدة الذين كانوا يعملون بهذه المصانع ويروجون منتوجاتها.

وتعتبر هذه العملية النوعية التي أطلق عليها اسم بركان الداخلية هي الأكبر منذ انطلاق خطة تأمين بنغازي مع تواصل جهود الحملة في ملاحقة مثل هذه الأوكار.

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