ليبيا – بحث رئيس المجلس التسييرى لبلدية بنغازي الصقر بوجواري أمس الأحد مشكلة البناء العشوائي الغير مرخص من قبل قطاع الإسكان والمرافق والتسجيل العقاري ومصلحة التخطيط العمراني بحضور مدير إدارة فرع جهاز الحرس البلدي ورئيس قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة جامعة بنغازي.

بوجواري ناقش بحسب المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي الحلول اللازمة لمنع ظاهرة البناء العشوائي التي باتت متفشية في الآونة الأخيرة ووضع الحلول اللازمة خدمةً للصالح العام.

وثمن رئيس المجلس التسييري الجهود المبذولة في هذا الشأن،مبدياً إستعداده لتقديم الدعم اللازم.

وشدد بوجواري على ضرورة طرح الأفكار وإيجاد الحلول الجذرية لأجل الوصول لنتائج ايجابية تدعم حل مشكلة البناء العشوائي في مدينة بنغازي.

وخُلص الإجتماع إلى إيجاد حلول جادة لهذه المشكلة المتفاقمة حيث أبدى الحاضرين استعدادتهم التام للمضيء فى ما هو يخدم لخدمة المواطن والمدينة.

هذا وحضر الإجتماع كل من مسؤول الزراعة بمدينة بنغازي وبعض الشخصيات المهتمة بهذا الشأن داخل المدينة.