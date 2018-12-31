ليبيا – قام عميد بلدية صبراتة برفقة رئيس جامعة صبراتة أمس الأحد بجولة ميدانية لبعض المباني داخل البلدية التي يمكن إستحداثها ككليات مثل كلية النفط والغاز والسياحة والإعلام وغيرها من الكليات.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

يأتي هذا بحسب المكتب الإعلامي التابع للمجلس البلدي ضمن رؤية البلدية في الإرتقاء بالمستوي التعليمي للطلاب وموازنة متطلبات سوق العمل من اجل القضاء علي البطالة و تنمية الموارد البشرية بالمنطقة .

وأكدت البلدية على إيمانها بأنه لامجال لبناء دولة إلا ببناء مؤسسات تعليمية ناجحة من أجل الرفع من المستوي التعليمي للطلاب.