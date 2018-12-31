الولايات المتحدة – أفاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن سلفه الديمقراطي، باراك أوباما، شيد سياجا ارتفاعه 3 أمتار حول قصره، في حين يرفض الديمقراطيون تخصيص المال لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وكتب دونالد ترامب في تغردة على تويتر: “قام الرئيس (باراك) والسيدة (ميشيل) أوباما بتشييد سور بارتفاع 10 أقدام (حوالي ثلاثة أمتار) حول قصرهما. أنا موافق، هذا الأمر يبدو ضروريا من أجل سلامة العائلة، ولكن الولايات المتحدة تحتاج إلى نفس الشيء، لكن بنسخة أكبر قليلاً”.

وتوقفت حكومة الولايات المتحدة، عن العمل، بشكل جزئي منذ 22 ديسمبر بسبب رفض الديمقراطيين في الكونغرس اعتماد ميزانية تبلغ نحو 5 مليارات دولار لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وكان ترامب ، قد وعد، حتى قبل انتخابه، ببناء مثل هذا الجدار. وهو يصر على عدم شطب تكاليف تشييد هذا الجدار من مسودة الميزانية الأمريكية الجديدة.

المصدر: نوفوستي