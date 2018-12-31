ليبيا – اجتمع مدير المركز الوطني للامتحانات جمال الفردغ رفقة مديري الإدارات والمكاتب ورؤساء الاقسام بالمركز بمديري مكاتب الامتحانات ببلديات الساحل الغربي والجبل الغربي لاستعراض ومناقشة آلية الاستعداد لامتحانات العام الدراسي 2018- 2019.

الاجتماع إستعرض بحسب المكتب الإعلامي التابع لوزارة التعليم آلية الاستعداد لامتحانات الشهادات العامة (الأساسي والثانوي) للعام الدراسي الجاري وكيفية التعامل مع الإرشادات والتعليمات الصادرة عن المركز الوطني للامتحانات فيما يخص إتمام عملية الإدخال المبدئي للبيانات وتحديد موع لتسليمها.



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وعرض في الاجتماع الملاحظات الفنية المسجلة من المركز حول نتائج الصف الأول ثانوي للعام الدراسي 2017-2018 التي تم تسليمها للمركز والبحث في انشاء آلية للتواصل المباشر بين المركز الوطني للامتحانات ومكاتب الامتحانات بالبلديات.

كما استمع مدير المركز ومديري الإدارات والمكاتب ورؤساء للملاحظات الواردة من مديري مكاتب الامتحانات بالبلديات عن المشاكل والصعوبات التي تواجه عملهم كضعف التواصل المباشر مع المركز وتأخر صرف مكافئات الامتحانات عن السنوات السابقة والتي أكد مدير المركز عن متابعة صرفها مع إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التعليم.