ألمانيا – يشجع خبراء التغذية على اضافة الثوم على اغلب الاطباق، بسبب قدرته الفعالة بتحريك مركز الشبع في المخ ويمنع الإحساس بالجوع.

واكدت العديد من الدراسات ان دخول الثوم الني الى المعدة له تأثير كبير على الجهاز الهضمي، ويساهم في تحسين عملية الهضم بشكل كبير، وزيادة جذب المواد البروتينية والفيتامينات من قبل الجسم،الامر الذي يساعد على خسارة الوزن.

ولفتت دراسة حديثة الى انه من خصائص الثوم ايضاً انه يسبب النحافة ونقصان الوزن، ويوصى بتناول حبة واحدة منه مع كوب من الماء يومياً عند الصباح، للحرق الدهون في الدم، وهو علاج فعال للكسترول. ومن المهم شرب كمية مناسبة من الماء للحد من رائحة الثوم الكريهة.