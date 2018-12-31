انجلترا – نشر موقع Organic facts مجموعة من الفوائد الصحية للبطاطا الحلوة، مشجعين جميع الاشخاص بتناولها وباستبدال البطاطا العادية بها، من خلال تناولها مسلوقة او مشوية.

وذكر الموقع ان هذا النوع من البطاطا يمنع الاصابة بالسرطان

لاحتوائه على الفيتامين سي والبيتا كاروتين، وهو أحد مضادات الأكسدة، المضادة للسرطان، ويفيد في علاج أنواع مختلفة من هذا المرض في بداياته وخاصة القولون والأمعاء والبروستات والكليتين والأعضاء الداخلية الأخرى.

كذلك تساعد البطاطا الحلوة على علاج قرحة المعدة لأن لها تأثير مهدئ الأمعاء، بسبب غناها بالفيتامينات الفعالة جدا في علاج القرحة. كذلك فإن الألياف الموجودة في البطاطا يمنع الإمساك والأحماض الموجودة بالمعدة، مما يقلل من فرصة الإصابة بالقرحة، كما تعمل الخصائص المضادة للإلتهابات والمهدئة للبطاطا على تقليل الألم والتهاب القرحة.

وخلافا للاعتقاد السائد، فإن البطاطا الحلوة مفيدة لمرضى السكر، فهي تنظم مستويات السكر في الدم، من خلال المساعدة في إفراز الأنسولين وهي لا تؤكل بشكل عشوائي بي يمكن أن تحل محل الأرز مثلاً.

اضافة الى ان الألياف الموجودة في البطاطا الحلوة تساعد الجسم على الاحتفاظ بالماء وتمنع جفافه، وهذا يحافظ على توازن الماء في الجسم، ويحافظ على رطوبته.