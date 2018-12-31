تركيا – نظمت شركة “Innovera” التركية لأمن المعلومات “مؤتمر “Shield2018 للأمن السيبراني، في مدينة إسطنبول، شارك فيه خبراء أمن المعلومات من جميع أنحاء العالم.

وينظم المؤتمر للسنة الرابعة على التوالي، في فندق “قصر جراغان كمبنسكي” في مدينة إسطنبول، تحت شعار “الاتحاد من أجل مستقبل رقمي آمن”.

وقال المدير العام لشركة Innovera كوكهان صاي في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر: “نشهد أكبر تغيير في تاريخنا، وتبلور نظام معيشي جديد، نحن نريد بناء مستقبل آمن”.

وأضاف: “إن تطور التكنولوجيا يجلب معه المخاطر، فعند النظر إلى حجم الهجمات الإلكترونية نجدها تتوجه نحو الأعمال الأكثر انتشارا في العالم، من أجل هذا ينبغي لنا بحث موضوعي الأعمال والأمن السيبراني في آن واحد”.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يضم أسماء اشتهرت بهجماتها الإلكترونية على مستوى العالم، ثم تحولت إلى الدفاع والعمل مع كبرى الشركات لتأمين الحماية لمعلوماتها.

ومن بين هذه الأسماء “جاي قبلان” الذي اخترق النظام الأمني لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في 4 ساعات فقط، وكريس روبيرتس الذي اخترق أنظمة العديد من الطائرات ونظام محطة الفضائية الدولية، وبريت جونسون الذي اشتهر بهجماته الإلكترونية على مستوى العالم، ومصمم برنامج سرقة كلمات السر بنيامين ديلبي، بالإضافة إلى جايا بالو عضو اللجنة الأوروبية للحوسبة الكمية.