أسبانيا – في مفارقة نادرة في عالم كرة القدم، أنهى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، العام 2018 في صدارة قائمة هدافي فريقه السابق ريال مدريد.

وعلى الرغم من رحيله عن النادي الملكي والانضمام ليوفنتوس خلال الانتقالات الصيفية الماضية، فقد أنهى رونالدو العام 2018 في صدارة هدافي “الميرينغي” برصيد 28 هدفا، أحرزها في كافة المسابقات خلال الفترة بين يناير ويونيو الماضيين.

وجاء في المركز الثاني، الويلزي غاريث بيل، الذي سجل للريال 27 هدفا على مدار العام 2018، متبوعا بالمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي أحرز 18 هدفا.

والملفت أن رونالدو أنهى أيضا العام 2018 في صدارة قائمة هدافي يوفنتوس في الدوري الإيطالي برصيد 14، كما يتصدر ترتيب الهدافين في “الكالتشيو” بعد انقضاء 19 مرحلة.

وسجل النجم البرتغالي في 2018 ما مجموعه 49 هدفا في 53 مباراة، 28 منها بقميص فريقه السابق ريال مدريد، و6 أهداف مع منتخب البرتغال، و15 هدفا مع يوفنتوس، الذي انضم إليه مطلع الموسم الحالي.

المصدر: lenta.ru