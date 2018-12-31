ليبيا – أعرب المبعوث الأممي غسان سلامة اليوم الإثنين عن أمله بأن يكون عام 2019 عام تلاقي لكل الليبيين دون إستثتاء حول تسوية تاريخية تنهي تشتتهم وتوحد مؤسساتهم وتجدد قياداتهم وتحل منطق الدولة مكان صراعاتهم.

سلامة أبدى في تغريده له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”عن تفائله بأن تطوي صفحة السلاح الذي فرق الليبيين وتنهي خطر الإرهاب الذي يقض مضجعهم وتوقف التدخلات الخارجية في وطنهم.

وأكد المبعوث الاممي إلى ليبيا في ختام تغريدته على أن البعثة ستعمل على هدف طي صفحة السلاح بإصرار الى جانب الليبيين.