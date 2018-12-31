ليبيا – أكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة اليوم الإثنين أن الوزارة على تنسيق مستمر ومتواصل مع وزارة المواصلات والشركة العامة للنقل البحري في متابعة قضية الناقلة الليبية “بدر” ببلغاريا وعلى متابعة مستمرة لآخر تطوراتها.

سيالة أوضح في تصريح لوكالة الأنباء التابعة لحكومة الوفاق أن وزارة الخارجية ومن خلال بعثاتها وبالتنسيق مع وزارة المواصلات وشركة النقل البحري تبذل جهودا متواصلة لمتابعة تحرك الناقلة “بدر” بأوراق مزورة خارج المياه الإقليمية البلغارية لكي لايتم استقبالها من قبل أي ميناء في البحر الأسود .

وأعلن سيالة نجاح هذه الجهود في إقناع دولة بنما بإلغاء أوراق تسجيلها الجديدة التي بنيت على معلومات مزورة،مشيرا بأن الوزارة أيضا على اتصال مباشر ورسمي مع الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة والدول المحتمل الإبحار إليها .

وبخصوص مغادرة الناقلة “بدر”لميناء بورغاس رغم أنها محتجزة على ذمة قضية لم يتم الفصل النهائي فيها، أكد القائم بأعمال السفارة الليبية في بلغاريا سفيان التريكي في تصريح لذات الوكالة صدور حكم يلغي إجراءات مأمور التنفيذ الباطلة بخصوص تخصيص الناقلة.

وأضاف التريكي إنه وبالرغم من ذلك فقد تم خرق حكم المحكمة من قبل سلطات ميناء بورغاس وغادرت الناقلة من يومين.

وقال التريكي إن السفارة الليبية ببلغاريا تقدمت بإحتجاج رسمي للخارجية البلغارية حيث قابل مدير إدارة الشؤون القنصلية وإدارة الشرق الأوسط وإفريقيا بوزارة الخارجية البلغارية وأبلغهم رسميا بكل هذه التجاوزات وفي انتظار رد مناسب وحازم من الحكومة البلغارية تجاه سلطات ميناء بورغاس وعناصر الشركة البلغارية المعتدية وكذلك في إنتظار صدور الحكم النهائي بالإفراج عن الناقلة لاستناد إجراءات الحجز على مستندات مزورة .

وشدد التريكي على أن ليبيا ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لعودة الناقلة لأسطول شركة النقل البحري ولتقديم المعتدين والخارجين على القانون للعدالة ،مشيرا بأن ماحدث في ميناء بورغاس هو تعدٍ سافر على ممتلكات شركة النقل البحري وهو تجاوز وعدم احترام لأحكام القضاء البلغاري .

وأكد القائم بأعمال السفارة البلغارية بأن إستمرار تعنت سلطات الميناء في تجاوزاتهم ومخالفتهم الصريحة للقانون ولأبسط قواعد القانون يستوجب تحرك حاسم من الحكومة البلغارية،مشيرا بأن ذلك ماتنتظره ليبيا .

ومن جانبه، أكد مدير مصلحة الموانئ والنقل البحري عمر الجواشي أن هناك تنسيقا كاملا ومباشرا ومتواصل مع وزارة الخارجية ووزارة المواصلات بشأن قضية الناقلة بدر ومتابعة تطوراتها .

وكشف الجواشي أن شركة بلغارية حركت الناقلة بدر الليبية خارج المياه الإقليمية البلغارية بعد تزوير مستندات ملكيتها،مشيرا الى أن عمليات التنسيق هذه أثمرت رفض ميناء بنما استقبال الناقلة الليبية “بدر” والاعتراف بأن مستنداتها مزورة .

مدير مصلحة الموانئ و النقل البحري أضاف بأن وزارة الخارجية بحكومة الوفاق على تواصل وتنسيق مع الاطراف الدولية كافة لمتابعة ملف الناقلة “بدر” واستردادها.