واشنطن – ذكر السيناتور الجمهوري البارز، ليندسي غراهام، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرك حاليا أفضل أن الرهانات عالية في سوريا ويعيد النظر في خططه لسحب القوات الأمريكية من هناك سريعا.

وأعرب غراهام، في حديث إلى الصحفيين بالبيت الأبيض أمس الأحد عقب مأدبة عشاء جمعته مع رئيس البلاد، عن تفاؤله إزاء نهج الولايات المتحدة في سوريا، وذلك بعد مشاورات أجراها مع ترامب ورئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الأمريكي الجنرال جوزيف دانفورد، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ترامب لا يزال ملتزما بخطته القاضية بإعادة الجنود الأمريكيين إلى وطنهم، على الرغم من أنه يواصل تقييم الديناميكية الإقليمية الأوسع نطاقا.

وقال غراهام الذي سبق أن انتقد خطط ترامب لسحب القوات الأمريكية من سوريا، لقناة CNN: “أعتقد أننا نبطّئ وتيرة تطور الأمور بطريقة ذكية.. هدفنا مستمر، وهو أن نستطيع مغادرة سوريا ونحن على قناعة بأن داعش لن يعود”.

ووصف السيناتور البارز عن ولاية كارولينا الجنوبية الوضع الحالي بأنه فاصل زمني تستخدمه الإدارة الأمريكية بهدف تقدير تأثيرات الوضع على الأرض في سوريا.

وكشف غراهام أن القادة الأمريكيين على الأرض أبلغوا ترامب، أثناء زيارته المفاجئة إلى العراق الأسبوع الماضي، بأن “داعش” لم يتم استئصاله بعد، مؤكدا أن ذلك كان مفاجأة بالنسبة لرئيس البلاد.

وقال غراهام إن ترامب أقنعه بأنه يعتزم إكمال هذه المهمة وأن الولايات المتحدة قاب قوسين من تحقيقها، مضيفا: “الرئيس يتعامل مع هذا الواقع بجدية حقيقية”.

وفي تصريحات أدلى بها في وقت سابق من أمس الأحد قبل لقاء ترامب، حذر غراهام من العواقب الوخيمة التي سيجلبها الانسحاب الأمريكي من سوريا على الأكراد الذين يسيطرون على مناطق في شمال البلاد.

قال السيناتور في مقابلة مع CNN: ” إذا غادرنا الآن، فسيتعرض الأكراد إلى الذبح”، في إشارة إلى استعدادات تركيا لشن عملية عسكرية في شرق الفرات.

وحذر غراهام من تسليم الولايات المتحدة ملف الأمن في سوريا إلى القوات التركية والروسية، قائلا إن هذا التغيير سيعرض الأكراد الذين دربتهم وسلحتهم واشنطن لخطر من قبل تركيا و”داعش”.

المصدر: CNN