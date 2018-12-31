ليبيا – أكد وزير الداخلية الأسبق عاشور شوايل أمس الأحد على أن أي مبادرة لتوحيد الصف ولم الشمل خاصة فيما يتعلق بالأجهزة الأمنية أو العسكرية أو القضاء هي مبادرات مهمة ويجب دعمها لأن هذه المؤسسات تمثل ركيزة الدولة الليبية ولا دولة إلا بوجود جيش قوي وأجهزة أمنية وقضاء يفصل في أي نزاع بعيدا عن التوجهات السياسية.

شوايل حث في تصريح لبرنامج “LIVE” الذي يذاع على قناة “218 ” لجنة توحيد الجهود الأمنية المشكلة عقب إجتماع في فندق تيبستي على أن تبدأ من نقطة تبادل المعلومات فيما بينها لأن ذلك سوف يعزز الأمن ويرفع منسوبة في المدن الليبية ويربط الوزارتين ببعضهما ويقلص نفوذ الجريمة التي تفشت بشكل فاحش خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف شوايل أن الجانب السياسي حقيقة يمثل مشكلة ليبيا حيث أن هنالك صراع على السلطة لأسباب أيديولوجية ومصلحية، لافتاً إلى أن هناك من يريد التفريق وعدم توحيد الصف ولم الشمل وعدم توحيد المؤسسات.

وزير الداخلية أشار إلى أن هناك أشخاص تسببوا بالصراع على السلطة ، منوّهاً إلى أن المواطن بعيد عن هذه التجاذبات ويتمنى نجاح هذه الجهود وتوحيد المؤسسات وعلى رأسها الأمنية والعسكرية والقضائية.