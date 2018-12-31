ليبيا – عقد وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة المكلف بمهام تيسير الوزارة اجتماعاً أمس الأحد مع مدير ونائب إدارة الخدمات الصحية بنغازي لمناقشة ومتابعة آخر المستجدات داخل الإدارة.

الاجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي التابع لوزارة الصحة العراقيل والصعوبات التي تواجه سير العمل بالعيادات المجمعة والمراكز الصحية والوحدات التابعة لها ومكتب الصيدلة والإمداد الطبي التابع الخدمات الصحية وكيفية حلحلتها.



وقامت إدارة الخدمات الصحية بتكريم عقوب حيث قدموا له درعاً تكريمياً وشهادات تقدير لمجوداتهم المبذولة لخدمة المرضى والصالح العام.