ليبيا – أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الأحد على أنه بالرغم من كل هذه النجاحات التي يحققها قطاع النفط إلا أن إجراءات وقيود ديوان المحاسبة ستلقي بآثارها السلبية على تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية وغيرها من المشاريع الهامة التي تنفذها شركة مليتة وباقي شركات القطاع.

صنع الله أثنى في إجتماعاً عقده مع شركة مليتة للنفط والغاز بحسب الموقع الرسمي للمؤسسة الوطنية للنفط على نشاط الشركة المميز طيلة عام 2018 والذي يتمثل في تنفيذ مشروع بحر السلام المرحلة الثانية ووضع 5 آبار غازية جديدة على خط الإنتاج إلى جانب الإنتهاء من حفر البئرين التطويريينB4-52, B4-50 بحقل البوري و صيانة عدد حوالي 70 بئر.

وعرض الإجتماع نشاط شركة مليتة للنفط والغاز لسنة 2018 وطرح خطة العمل والميزانية لسنة 2019بحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسةجاد الله العوكلي وبلقاسم شنقير والعماري محمد العماري.

وأشار صنع الله إلى أنه وبجهود عامليها تم إستكمال أعمال الربط لمشروع بحر السلام المرحلة الثانية وتنفيذ بعض التحويرات المهمة في منصة صبراتةوتركيب المعدات لرفع قدرتها الإنتاجية إلى 1100مليون قدم مكعب في اليوم إضافة الى مساعي الشركة لتذليل كافة الصعوبات لاستكمال مشروع تركيب ضواغط الغاز بحقل الوفاء.

وبدوره،أوضح رئيس لجنة ادارة الشركة حسن ابوسليان في كلمته بأن شركة مليتة باشرت البدء الفعلي في تنفيذ أكبر المشاريع الاستراتيجية والمتمثلة في تطوير تركيبتين بحريتين ( أ – هـ ) وتطوير مجمع مليتةوإنشاء مصنع ثاني أكسيد الكربون .