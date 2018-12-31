ليبيا – قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران إنه من المستبعد إجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية في ربيع 2019.

عمران نوّهت بحسب وكالة”سبوتنيك” الروسية أن الانتخابات لابد أن تقوم على قاعدة دستورية وذلك من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي إلا أن بعض الخلافات الموجودة عليه تحول دون التوافق كما أنه لا يسمح بالدخول في مرحلة انتقالية رابعة.

وذكرت أن الإشكالية في الوقت الراهن تتمثل في التعديلات التي أجريت على قانون الاستفتاء والذي قسم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم واشترط الحصول على نسبة 50+1 إضافة إلى شرط نسبة الثلثين وهو الأمر الذي يعرقل عملية الاستفتاء على الدستور.

كما أوضحت أن أعضاء تأسيسية الدستور وأعضاء من البرلمان ومجلس الدولة تقدموا بطعن على التعديلات التي أجريت على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا وأن المفوضية العليا للإنتخابات قد توقف البدء في عملية الاستفتاء لحين البت في الطعن المقدم.

وتابعت قائلة:”موقف المفوضية سيتضح بعد لقاء 7 يناير المرتقب بين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وعماد السائح رئيس مفوضية الانتخابات وستعلن مفوضية الانتخابات عن الاستمرار في التحضير لعملية الاستفتاء أو الانتظار حتى قرار المحكمة”.

ولفتت إلى أن البعثة الأممية قد تعجل موعد الانتخابات حال اتخاذها بعض القرارات التي من شأنها إجبار الأطراف على تحديد موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.