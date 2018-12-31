الفلبين – قتل شخصان وأصيب 38 آخرون بجروح، اليوم الاثنين، جراء تفجير قنبلة يدوية الصنع قبالة متجر جنوبي الفلبين، وحلمت أجهة الأمن مجموعة متصلة بتنظيم “داعش” مسؤولية الهجوم، بحسب قائد عسكري.

وصرح الجنرال سيريليتو سوبيجانا، وهو قائد فرقة في الجيش الفلبيني، لـ”رويترز” بأن القنبلة انفجرت قرب مدخل أحد المراكز التجارية في مدينة كوتاباتو الجنوبية بعيد ظهيرة اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن القنبلة كانت “تحمل توقيع “داعش”.

ولم يستبعد الضابط، الذي ذكر أن قنبلة ثانية عثر عليها في المنطقة نفسها، أن يكون الهجوم قد جاء “ردا” على مقتل سبعة من عناصر مجموعة صغيرة أعلنت سابقا مبايعتها لتنظيم “داعش”، على يد القوات الحكومية.

وتنشط مجموعات متطرفة عدة في الفلبين التي يعتنق معظم سكانها المسيحية، بعضها على صلة بتنظيمات خارج البلاد، من بينها “القاعدة” و”داعش”.

المصدر: رويترز