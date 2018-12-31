طهران – شهدت العاصمة الإيرانية، اليوم الاثنين، مظاهرات طلابية احتجاجا على مقتل 10 أشخاص، ردد خلالها المحتجون شعار “الموت لجمهورية الملالي”.

وبالتزامن مع الاحتجاجات شهدت شوارع طهران انتشارا أمنيا واسعا، للتصدي للمتظاهرين الذين يطالبون باستقالة مسؤولي الجامعة على خلفية مصرع 10 من زملائهم، وإصابة 27 آخرين نتيجة انقلاب حافلة كانت تقلهم بالقرب من الجامعة، الإثنين الماضي.

وكانت الجامعة قد أعلنت أمس الأول أن حافلة تقل 30 طالبا انحرفت عن مسارها على طريق جبلي واصطدمت بعمود إسمنتي، بسبب إصابة سائقها بنوبة قلبية، لكن الطبيب الشرعي نفى ذلك لاحقا.

المصدر: RT + وكالات