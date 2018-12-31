البرازيل – كشف الدولي البرازيلي المعتزل كاكا أن الإصابات المتكررة والخلافات مع مدرب ريال مدريد السابق البرتغالي جوزيه مورينيو، كانت من بين أكبر المشاكل التي واجهته خلال تجربته في الريال.

ونقلت صحيفة آس عن نجم ميلان السابق قوله: “مشكلتي الرئيسية خلال تجربتي في ريال مدريد كانت الإصابات، وعندما تعافيت وعدت، واجهت مشاكل مع مورينيو.. في موسمي الأول مع الفريق الملكي، واجهت مشكلة في الورك، ثم حاولت الاستعداد لبطولة كأس العالم، فأصبت في الفخذ.. وبعد البطولة أصبت في ركبتي فاضطررت للغياب عن الملاعب لستة أشهر”.

وتابع كاكا الذي توج بلقب كأس العالم مع منتخب البرازيل في العام 2002: “خلال المواسم الثلاثة التي قضيتها في ريال مدريد، حاولت إقناع مورينيو بمنحي فرصة اللعب، لكنه لم يفعل.. لا توجد مشاكل بيننا (مورينيو)، لكن في بعض الأحيان كانت العلاقة معقدة”.

وأشار كاكا إلى أن الألماني مسعود أوزيل، كان يشغل مكانه في ريال مدريد، وأوضح “حاولت إقناع مورينيو بأن لدي شيئا لأضيفه للفريق، لم أهدد أبدا بالتوجه إلى وسائل الإعلام، ولم أثر ضجة، ولكنني اعتقدت حقا أن لدي شيئا لإظهاره”.

وانضم كاكا بعد مسيرة رائعة مع ميلان إلى نادي ريال مدريد عام 2009، واستمر معه حتى العام 2013، لكنه لم يقدم ما كان منتظرا منه.

المصدر: matchtv.ru