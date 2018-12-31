ألمانيا – وضع الهداف الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي حدا للتكهنات بشأن مستقبله وإمكانية رحيله عن بايرن ميونيخ الألماني، وذلك بتأكيد رغبته بإنهاء مسيرته في صفوف بطل الدوري الألماني.

وقال ليفاندوفسكي في مقابلة نشرتها الاثنين صحيفة “بليد” الألمانية الرياضية في نسختها الإلكترونية: “لا أفكر بتغيير النادي. أقر بأنه خلال هذا الصيف، كانت هذه الفكرة موضوع نقاش، لكن المسألة انتهت”… “من الممكن جدا أن أبقى هنا لفترة طويلة، أجد نفسي تماما في بايرن”.

وكثر الحديث الصيف المنصرم عن إمكانية انتقال البولندي البالغ 30 عاما إلى ريال مدريد الإسباني أو تشيلسي الإنجليزي، لكن إدارة النادي البافاري كانت واضحة بتمسكها بخدمات المهاجم الذي يدافع عن ألوان النادي منذ 2014 بعد انتقاله إليه من الغريم المحلي بوروسيا دورتموند.

وفي مقابلته مع “بيلد”، قال هداف الدوري المحلي الموسم الماضي: “يراودني الشعور أنه منذ أن اختفت كل هذه الشائعات والمشاكل عن طاولة النقاش، عدت مجددا من كل قلبي لاعب بايرن 100 بالمئة”.

وفي إطار تجديد رغبته بإحراز لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائن بايرن منذ 2013، غمز ليفاندوفسكي من قناة إدارة النادي البافاري التي لم تبرم تعاقدات كبيرة لتدعيم صفوف الفريق.

وقال في هذا الصدد: “سيساعدنا كثيرا إذا انضم إلينا لاعب أو اثنان من الطراز العالمي، عوضا عن ضم خمسة لاعبين من مستوى جيد”.

ومنذ التحاقه بالنادي البافاري عام 2014، وصل بايرن إلى نصف نهائي دوري الأبطال 3 مرات وإلى ربع النهائي مرة واحدة، وبلغ هذا الموسم الدور ثمن النهائي حيث سيخوض مواجهتين صعبتين في 19 فبراير و13 مارس مع ليفربول الإنجليزي، وصيف بطل دوري الأبطال الموسم الماضي ومتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر: أ ف ب