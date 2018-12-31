ليبيا – إعتبر مستشار ديوان المحاسبة علي المحجوب أمس الأحد أن الميزانية المقترحة المقدرة بــ70 مليار دينار هي أموال ستخصص وتصرف في باب المرتبات أو لتمويل وزارات وهيئات الحكومة وتذهب أخيرا لتوجيه شراء أشياء مستوردة بالدولار من الخارج.

المحجوب قال في تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية” إن البلاد لا تملك قدرة الإنتاج المحلي وأي مبالغ تخصص للصرف تزيد من الطلب على الدولار وفي ظل الفساد المنتشر ستذهب هذه الأموال لإحياء السوق السوداء من جديد.

وأكد المحجوب على أن قرار الإصلاح الاقتصادي موجه لمحاصرة سعر الدولار في السوق،غير أنه يستدرك متسائلا:”لكن إلى متى تستطيع الحكومة مواصلة محاصرة الدولار خاصة بعد إقرار ميزانية 70 مليار دينار؟”.

وبشأن توقعاته للعام المقبل،صرح مستشار ديوان المحاسبة المحجوب بأنه يرتقب نتائج سيئة يتضح ذلك وفق قوله في إقرار الحكومة للإصلاحات الاقتصادية هذا العام مراهنة على كمية التدفقات من الإنتاج النفطي التي لا تملكها حكومة بسبب الإقفال المتكرر للحقول والموانئ النفطية.

وأضاف مستشار ديوان المحاسبة بأن الحكومة راهنت أيضا على سعر البرميل المرتفع آنذاك في السوق العالمي والذي تراجع في نهاية العام إلى سعر 54 دولار للبرميل الواحد بعدما كان قد بلغ 85 دولارا للبرميل.