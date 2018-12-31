ليبيا – أكد مدير مكتب الرعاية الصحية في بني وليد أيمن الهوادي اليوم الإثنين أن مرض اللشمانيا أصبح كابوساً يؤرّق أهالي المدينة خصوصاً في ظل غياب علاجه عن خزائن مستشفيات المدينة.

الهوادي دعا في تصريحات لقناة “ليبيا 218” المركز الوطني بالإسراع في إنقاذ المدينة ممّا وصفها بـ”كارثة اللشمانيا”.

وأشار الهوادي إلى أن إحصائيات مكتب الرعاية الصحية أظهرت أن هناك 290 حالة مُصابة بالمرض داخل بني وليد وأن المكتب عاجز عن توفير العلاج لهم.

وطالب مدير مكتب الرعاية الصحية في بني وليد وزارة الصحة بحكومة الوفاق والمركز الوطني للأمراض السارية بتوفير العلاج للحالات داخل المدينة كما طالب لجنة الصحة التابعة للمجلس البلدي بتحمل مسوؤليتها تجاه هذا المرض من حيث توفير العلاج وبشكل عاجل جدا قبل تزايد أعداد المصابين بشكل أكبر.