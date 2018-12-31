اسبانيا – يبدو أن إدارة ريال مدريد قد قررت أخيرا التحرك لتدعيم هجوم “الميرينغي” بلاعبين جدد، في ظل العقم التهديفي للفريق، وتراجع نتائجه هذا الموسم محليا وقاريا.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن الريال حدد قائمة تضم 5 مهاجمين للتعاقد مع واحد منهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة التي تفتتح في يناير، واللاعبون الخمسة هم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، والألماني تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيغ الألماني، واللاعب الإسباني المخضرم فيرناندو يورينتي، المحترف في صفوف توتنهام هوتسبير الإنجليزي، والهداف الهولندي باس دوست، مهاجم فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي، إضافة إلى مفاجأة الدوري الإيطالي هذا الموسم، مهاجم فريق جنوى، البولندي كريستوف بياتيك، الذي ينافس بشراسة نجم ريال مدريد السابق واللاعب الحالي ليوفنتوس كريستيانو رونالدو، على صدارة هدافي “الكالتشيو”، إذ يحتل البولندي المركز الثاني برصيد 13 هدفا خلف البرتغالي المتصدر بـ14 هدفا.

ويعاني ريال مدريد من سوء النتائج هذا الموسم لافتقاده لمهاجم قادر على رفع المعدل التهديفي للفريق، الذي تراجع منذ رحيل رونالدو.

ويعتبر الموسم الحالي هو الأسوأ للريال من حيث تسجيل الأهداف منذ موسم 2006-2007، إذ أحرز الفريق 55 هدفا فقط في 27 مباراة خاضها في كافة المسابقات.

المصدر: sports.ru