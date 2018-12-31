لبنان – في اجواء عائلية مرحة، احتفلت الفنانة نانسي عجرم بالكريسمس ويوم ميلاد زوجها الدكتور فادي الهاشم وطغى على الاجواء الحب والرومنسية والحميمية.

ونشرت نانسي صورة رومنسية مع زوجها، عبر حسابها الشخصيّ، على “إنستغرام”، جلست فيها بحضنه، وهنّأته بكلمات رقيقة، قالت فيها: “أنت الزوج الذي تريده كل امرأة، وأنت الأب الذي سيحبه كل طفل، عيد ميلاد سعيد يا أعز صديق وحبيب وزوج”.

كذلك نشرت صورة تجمعها مع ابنتيها ايلا وميلا، ونجحت في تنسيق ملابسهم بطريقة مميزة اضفت جمالية على الصور، فاختارت لنفسها جاكيت رسمية من المربعات العريضة باللونين الاحمر والاسود، والقماش نفسه ارتدته ابنتها الصغرى كبنطال ونسقته مع كنزة بيضاء وجاكيت سوداء. اما ابنتها الكبرى فارتدت نفس ملابس شقيقتها واستبدلت البنطال بتنورة. واختار زوجها بدلة رسمية من المخمل الاسود.

يذكر ان نانسي حامل بطفلتها الثالثة وقد بدأت ملامح الحمل تظهر بشكل كبير من خلال بطنها المنتفخة واختياراتها للفساتين التي تليق بها كامرأة حامل.