سوريا – أعلن المركز الروسي للمصالحة مقتل جندي سوري، أثناء خروق عديدة لوقف إطلاق النار حصلت داخل منطقة إدلب لخفض التوتر في العديد من بلدات المنطقة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي بيان يومي، أوضح رئيس المركز (التابع لوزارة الدفاع الروسية)، الفريق سيرغي سولوماتين، امس، أن المسلحين قصفوا خلال الفترة المذكورة 20 بلدة وقرية تقع في محافظات اللاذقية وحماة وحلب وتشملها منطقة إدلب لخفض التوتر. وأضاف أن جنديا سوريا قتل خلال قصف المسلحين لبلدة كرميل في محافظة اللاذقية.

وذكرت الضابط أن المركز الروسي للمصالحة (الذي مقره قاعدة حميميم الجوية بريف اللاذقية) ساعد في ضمان عمل 10 معابر للاجئين، بما فيها معبر جوي في مطار دمشق الدولي، وآخر بحري في مدينة بانياس الساحلية (في محافظة طرطوس). وأضاف أن 213 ألفا و362 لاجئا عادوا إلى أماكن إقامتهم في سوريا حتى يوم 29 ديسمبر.

كما ذكر رئيس المركز أن أكثر من 21 ألفا و700 من المواطنين السوريين الفارين من الخدمة العسكرية، بمن فيهم لاجئون ومسلحون سابقون، شملهم العفو العام في سوريا حتى التاريخ نفسه.

المصدر: نوفوستي