تركيا – تمكن مركز تطوير الأعمال في ولاية “وان” غربي تركيا، من إنتاج جهاز يعمل على تحويل حبات البرد من حالتها الصلبة إلى السائلة للاستفادة منها، ولحماية المزروعات من تأثيرها الضار.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المركز محمود جاديك، في تصريح لمراسل الأناضول، أن فكرة إنتاج الجهاز كانت من قبل رجل الأعمال الإيراني “يد الله نصر الله”، إلا أنه بسبب عدم توافر الإمكانات اللازمة في بلاده، قدم المشروع لمركز التطوير التركي.

وأضاف جاديك، أن الجهاز يعمل على منع تشكل حبات البرد في السماء من خلال إصداره أمواجا صوتية، وتحويلها إلى حبات مطر.

ولفت إلى أن الجهاز يتم التحكم به عن بعد باستخدام تطبيق يثبت على الهاتف الذكي.

وأشار إلى أن قسم الأبحاث والتطوير في جامعة “وان” ساهم في تطويره، بحيث تصل فعاليته إلى مساحة ألف فدان (الفدان الواحد يساوي 4200 متر مربع) من الأراضي الزراعية.

وأكد جاديك أن الطلب على الجهاز يزداد بشكل مستمر، حيث تم تصدير الدفعة الأولى منه إلى أذربيجان، في حين أننا تلقينا طلبات من اليونان، ونخطط لتصديره إلى الدول الأوروبية.

وأضاف أن الجهاز المضاد للبرد سيقدم مساهمة كبيرة في القطاع الزراعي التركي وفي الاقتصاد الوطني.