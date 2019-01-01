أرامكو تستحوذ بالكامل على “أرلانكسيو” للكيماويات في هولندا

أرامكو تستحوذ بالكامل على “أرلانكسيو” للكيماويات في هولندا

السعودية – أعلنت أرامكو السعودية، الإثنين، استحواذها بشكل كامل على مشروع “أرلانكسيو القابضة بي. في” المشترك مع شركة “لانكسيس آي جي” الألمانية للكيميائيات المتخصصة، ومقره هولندا.

وكانت أرامكو السعودية ولانكسيس الألمانية قد أطلقتا المشروع في 2016.

وقالت أرامكو في بيان، اليوم، إنها اشترت حصة شركة “لانكسيس” البالغة 50 بالمائة في مشروع “أرلانكسيو”، بقيمة 1.5 مليار يورو (1.7 مليار دولار).

وأضافت أن الاستحواذ يعزز جهودها لتنويع أعمال الشركة في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، كما يعزز من قدراتها في مراحل سلسلة القيمة بمجال الطاقة والكيميائيات.

و”أرلانكسيو” هي إحدى الشركات العالمية المنتجة للمطاط الصناعي ولدائن الإيلاستومر، والتي تورّد لكبريات شركات تصنيع الإطارات وقطع غيار السيارات حول العالم.

(الدولار = 0.87 يوروا)