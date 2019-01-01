ادفع أولا.. البندقية الإيطالية تفرض رسوم دخول على السياح الأجانب

ادفع أولا.. البندقية الإيطالية تفرض رسوم دخول على السياح الأجانب

إيطاليا – فرضت إيطاليا رسوم على دخول السياح الأجانب إلى مدينة البندقية اعتبارا من العام الجديد.

ونصت موازنة إيطاليا للعام 2019، التي صادق عليها البرلمان، على أن بلدية البندقية (شمال شرق) ستأخذ من السياح الأجانب رسم دخول بقيمة 2.5 يورو في المواسم منخفضة الحركة السياحية، وبين 5 و10 يورو في المواسم التي تشهد زخما سياحيا.

وفرض رسوم على دخول السياح للمدينة الإيطالية يأتي تلبية لطلب من بلدية البندقية.

وستضاف تلك الرسوم إلى تذاكر الحافلات والطائرات والقطارات والسفن.

وتعد البندقية ثالث أشهر مدينة إيطالية بعد العاصمة روما ومدينة ميلانو، وتستقبل نحو 19 مليون سائح سنويا، حسب الإحصاءات الرسمية.

وفي الآونة الأخيرة، شهدت البندقية احتجاجات لسكانها بسبب كثافة عدد السياح.