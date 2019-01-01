تونس – أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، إن العام الجديد 2019 سيكون مفصليا، كونه سيشهد نهاية الولاية الرئاسية والبرلمانية وانتخابات هي الثانية منذ إقرار الدستور الجديد عام 2014.

وقال السبسي، في كلمة وجهها إلى الشعب التونسي: “نودع سنة 2018 بحلوها ومرها.. كانت سنة صعبة.. منسوب الاحتقان كان كبيرا لدى المواطنين بسبب غلاء المعيشة، وتدهور القدرة الشرائية، والبطالة”.

وعن العام الجديد، أفاد الرئيس بأن “تونس تستقبل 2019 بكثير من المسؤولية والتفاؤل لأنها سنة فاصلة وهي سنة انتخابية بامتياز سيجري خلالها انتخاب رئيس للجمهورية، ونواب الشعب، في انتخاب حر ونزيه، وشفاف”.

وأضاف السبسي: “نريد أن تكرس الانتخابات المسار الديمقراطي.. الديمقراطية لا تُفرض بل تمارس ويجب أن نوفر المناخ الملائم لها”.

وتابع قائلا: “ما يُفرزه الصندوق سنقبل به.. الرئيس سيكون رئيسا للجميع، وكذلك نواب الشعب”.

كما حث السبسي في كلمته على انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد استقالة رئيسها محمد التليلي المنصري، واستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية التي تأخر وضعها أربع سنوات، قبل انتخابات 2019.