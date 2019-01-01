الصين – اكتشف فريق من العلماء الصينيين، نوعًا جديدًا من العناكب يغذّي صغاره عن طريق الإرضاع، ويعتني بهم حتى البلوغ.

وذكرت وكالة “شينخوا” الرسمية، الجمعة، أن علماء من الأكاديمية الصينية للعلوم اكتشفوا نوعًا من العناكب يشبه النمل ويعيش في أعشاش ويتحرك عن طريق القفز، يطلق عليه اسم “توكسوس ماغنوس”.

ورصد العلماء 19 عشًا لهذه العناكب، ليكتشفوا أن الأمهات يرضعن صغارهن فيها بمادة تشبه الحليب.

وشوهد الصغار يرضعون من منطقة في بطن أمهاتهم، ويشربون المادة بعد سقوطها على الأرض.

كما لوحظ أن عملية الإرضاع تستمر 20 يومًا، يتم بعدها إجبار الذكور على مغادرة الأعشاش، فيما يسمح للإناث بالبقاء 20 يومًا أخرى، أي إلى تمام سن البلوغ لدى العناكب.