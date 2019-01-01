العراق – دعا مصرف الرافدين، المواطنين لتحريك حساباتهم الخاملة التي مضى عليها سنوات، بهدف تلافي تجميدها وتحويلها لحسابات البنك المركزي العراقي.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إن الإدارة العامة للمصرف تدعو المواطنين إلى تحريك حساباتهم الخاملة التي مضى عليها سنوات عدة من دون إيداع أو سحب في حساباتهم الجارية والتوفير.

واضاف، ان التعليمات والقوانين المصرفية السارية تقضي بتجميد الحسابات المتوقفة والخاملة في حسابي التوفير والجاري التي يمضي عليها سبع سنوات وتحويلها إلى البنك المركزي العراقي، داعيا الزبائن الى تجنب خمول أرصدتهم والابتعاد عن الاكتناز السلبي عبر الاحتفاظ بالنقد في الأماكن الخاصة بدلا من المصارف المعروفة.