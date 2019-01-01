ليبيا – قال رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحل وعضو اللجنة التأسيسية لملتقى الزاوية العميد الطاهر الغرابلي إن الملتقى سيقدم الكثير إذا تضافرت جهود الجمبع، معتبراً أن المتلقى جاء نتاج تشكيل لجان تحضيرية تواصلت مع جميع المدن الموجودة ومن مختلف الأقاليم في ليبيا.

الغرابلي أكد خلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد على أن الحضور الذي شارك بالملتقى كان مميزاً ومختلفاً من جانب التوجهات والأعمار والمكونات، مشيراً إلى أن كلمة عميد بلدية الزاوية كانت في المستوى المطلوب حيث تحدث من منطق الدولة المنشودة وبحرارة “ثوار” 17 من فبراير.

ولفت إلى أن الملتقى حضره وجوه مختلفة و”وجوه فبرايرية” بامتياز بعيدة عن كل السلوكيات الفاسدة التي لصقت “بثوار فبراير” بدليل البيان الختامي الذي عبر عن كل التوجهات نحو الدولة المدنية والديمقراطية والتداول السلمي على السلطة ونبذ الفرقة والإرهاب وحقوق الأنسان والمصالحة الوطنية ورفض الدولة الديكتاتورية وحكم العسكر من جديد.

وكشف أن اللجنة التحضيرية ستبدأ العمل الأسبوع القادم وستتواصل مع كل الخيرين في البلاد لنضع أسس تجمع وطني ليبي يشمل الجميع، متمنياً ان يكون الملتقى بذرة خير تجمع كل المكونات والتشكيلات التي هدفها الدولة المدنية لها دستور ومؤسسات تحكمها وتضبطها.

الغرابلي تابع قائلاً :”بالتأكيد ليس كل الضباط الليبي لهم مطامع في حكم ليبيا وعودة حكم الديكتاتورية العسكرية من جديد هناك من الضباط الشرفاء الذين ينادون دائماً بمدنية الدولة والتنمية الاقتصادية والروحية والإدارية لكن للأسف هناك بعض الأطماع من الخزائن الخاربة للقذافي وعنجهية رفاقه هم من يبحثون عن عودة حكم ليبيا من جديد و يظهر ذلك جلياً في المعتوه الذي دمر بنغازي ودمر المؤسسة العسكرية من جديد”.

وأبدى أسفه إزاء عدم وعي وإهتمام الحكومات المدنية التي تواترت في فترة الـ 7 سنوات الماضية، الكامل للمؤسسة العسكرية ولم تضع العسكريين القياديين “الثوار” بالذات ومن ضحى من أجل الدولة في مراتب متقدمة على المؤسسة العسكرية بالعكس فقد تم تهميشهم، مضيفاً ” هؤلاء بقوا في الصدارة مجموعة تشكل عبئ على هذه المؤسسة و لا حافز جيد لبناء المؤسسة العسكرية للأسف الفروقات في المرتبات و عدم الاهتمام بالمؤسسة العسكرية هي من أفشلت هذا البناء و لكن الإصرار و الملامح يبقيان موجودينو لن تكون ليبيا إلا دولة مدنية فلن نسمح بعودة حكم العسكر مهما تكبدنا من أتعاب و مشاق”.

كما أوضح أنه خلال الملتقى تم أخذ الإذن من هذه الجموع ممن وصفهم بـ “ثوار فبراير” لتأسيس جسم سياسي يمثل هذا الكيان وإتفق الجميع على تسمية هذا الكيان بالتجمع الوطني الليبي، معتبراً أن مسيرة التحضير من جديد ستبدأ خلال الأسبوع القادم حيث ستلتقي اللجنة التحضيرية مع اللجان المنبثقة عنها لتقييم الملتقى في حد ذاته ووضع خارطة الطريق.

ونوّه إلى أن المجلس التسييري لملتقى الزاوية أخذ على عاتقة أن يكون هذ الجسم مشكل قبل ا”حتفالات فبراير” القادمة من خلال الإستمرار في هذا المجال بالتواصل مع جميع المكونات والشخصيات الليبية الثقافية والسياسية والاجتماعية لوضع أساس متين للجسم ووضع رؤى للحل العسكري في الأمن والدفاع وملف لمكافحة الإرهاب ونبذ العنف والتطرف وحقوق الإنسان ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإهتمام بملف المصالحة وعودة النازحين والمهجرين.

وبيّن أن الكتل الموجود بدأت إتصالاتها وعلى رأسها ما وصفها بـ”الفبرايرية” التي تم تشكيلها في الأيام الماضية، مؤكداً على ثقتهم بالجميع ومشاروتهم لمن يتفق معهم في هذه الرؤى.