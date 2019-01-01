­ليبيا – أعلن الناطق باسم القوات المسلحة عميد أحمد المسماري اليوم الثلاثاء عن تنفيذ وحدات الجيش في الجنوب لعملية نوعية لتحرير مختطفى منطقة الفقهاء .

المسماري أوضح في تصريح صحفي بأن وحدات الجيش تمكنت من القضاء على مقاتلي داعش وتحرير المختطفين من منطقتى الفقهاء وتازربو ، مبيناً بأن الدواعش كانوا يحتجزون المختطفين بمنطقة الدوائر الزراعية في بلدة غدوة 70 كم جنوب سبها .

يشار إلى أن تنظيم داعش قد إختطف عدد من المواطنين والعسكريين من منطقتي الفقهاء وتازربو خلال تنفيذه لهجمات منفصلة خلال الاشهر الماضية في المنطقة الجنوبية ، وحاول التنظيم التفاوض على إطلاق سراح عدد من مقاتليه الذين تمكنت وحدات الجيش من القبض عليهم في منطقة النوفلية شرق سرت .