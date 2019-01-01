ليبيا – توجه أمس الإثنين أفراد من مقر دعم مديريات أمن المنطقة الغربية والجنوبية المعروفة بلجنة”الـ 200″ الى مدينة طرابلس بناء على طلب الجهات الأمنية والمجالس البلدية بالعاصمة طرابلس.
القوة أشارت عبر مكتبها الإعلامي إلى وجود تنسيق بين جهات الاختصاص لإيقاف كل من يدعي تبعيته للقوة إلى جانب تشكيل قوة مشتركة لحفظ الأمن.
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ولفت المكتب الإعلامي إلى أن إجتماعاً عقد أمس الإثنين يضم أفراد القوة وعميد بلدية حي الأندلس وعضو الترتيبات الأمنية ورئيس مركز شرطة حي الأندلس لوضع الخطة الأمنية لحفظ الأمن والمواطن إلى جانب إجراء جولة تفقدية للمقرات ومتابعتها وضبط المخالفين ومداهمة بعض الأوكار وإغلاقها.
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