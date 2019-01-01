ليبيا – توجه أمس الإثنين أفراد من مقر دعم مديريات أمن المنطقة الغربية والجنوبية المعروفة بلجنة”الـ 200″ الى مدينة طرابلس بناء على طلب الجهات الأمنية والمجالس البلدية بالعاصمة طرابلس.

القوة أشارت عبر مكتبها الإعلامي إلى وجود تنسيق بين جهات الاختصاص لإيقاف كل من يدعي تبعيته للقوة إلى جانب تشكيل قوة مشتركة لحفظ الأمن.