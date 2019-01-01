تركيا – تقدم دار الأوبرا والباليه في مدينة إزمير التركية، السبت، العرض الأول لباليه “كسارة البندق”، للموسيقار الروسي بيتر إليتش تشايكوفسكي.

و”كسارة البندق” هي إحدى روائع المؤلف الموسيقي تشايكوفسكي، وقد بدأ في تأليفها عام 1891، وأنهاها في 1892.

وهي عبارة عن باليه من فصلين مأخوذ عن قصة اقتبسها من الكاتب الفرنسي ألكسندر دوما الأب، المقتبسة بدورها من قصة “كسارة البندق وملك الفئران” لأرنست هوفمان.

ويُعرض الباليه في مركز “صابنجي” الثقافي في جامعة إيجه بالمدينة، وهو من إخراج طولغا طافيش، وتصميم رقصات لـ”محمد بلقان”.

ويحكي الباليه قصة طفلة عمرها 11 عاما، تلقت في ليلة رأس السنة هدية من ساحر، تتمثل في كسارة بندق على هيئة جندي، تتحول ليلا إلى أمير.

ويؤدي 90 راقصا وراقصة أدوارا في الباليه.

وفي تصريح للأناضول، قالت أصلي تشيليك، كبيرة راقصي الباليه في دار الأوبرا والباليه في إزمير، إن موضوع باليه “كسارة البندق” موجّه للأطفال، وغالبًا ما يعرض في فترة رأس السنة.

وأضافت أن العرض الأول سيقدم السبت، تليه عروض أخرى أيام 25 و27 و29 من الشهر الجاري، و5 عروض أخرى في يناير/ كانون ثان المقبل، دون ذكر تواريخ محددة.