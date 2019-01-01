ليبيا – تمكنت وحدة التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي أمس الإثنين من إسترجاع مخطوطة تاريخية سطت عليها الجماعات الإرهابية من مكتبة جامعة بنغازي إبان سيطرتها على تلك المنطقة.

رئيس الوحدة المقدم أشرف الفايدي قال بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة إن أفراد شعبة التحري والاستدلال بالوحدة تمكنوا من استرجاع المخطوطة التاريخية التي يرجع عمرها لمئات السنين من منطقة قنفودة.

وأوضح أن أفراد الوحدة رصدوا العديد من الأماكن التي كان يتردد عليها الإرهابيون في منطقة قنفودة خلال سيطرتهم عليها من خلال العمل على إنجاز عدد من القضايا والتي كان أحدها الحصول على معلومات حول هذه المخطوطة التي سيتم تسليمها لجهات الاختصاص وفقا للقانون.

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