تراجع مؤشر أسعار الغذاء في نوفمبر لأدنى مستوى منذ مايو 2016

تراجع مؤشر أسعار الغذاء في نوفمبر لأدنى مستوى منذ مايو 2016

روما – أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، الاربعاء، إن أسعار السلع الغذائية المتداولة في الأسواق الدولية، انخفضت خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لأدنى مستوى منذ مايو/ أيار 2016.

وأرجعت المنظمة في بيان اليوم، التراجع، إلى “الانخفاضات الواضحة في أسعار زيت النخيل والزيوت النباتية الأخرى”.

وبلغ متوسط مؤشر (فاو) لأسعار الغذاء، الشهر الماضي، 160.8 نقطة بانخفاض 1.3 بالمائة مقارنة مع أكتوبر/ تشرين الأول السابق له، و8.5 بالمائة على أساس سنوي.

وانخفض مؤشر أسعار الزيوت النباتية إلى أدنى مستوى خلال 12 عاما، بنسبة بلغت 5.7 بالمائة مقارنة مع أكتوبر/ تشرين الأول، مدفوعا بارتفاع مخزونات زيت النخيل وزيادة المعروض من زيت الصويا وزيت دوار الشمس.

أما مؤشر (فاو) لأسعار الحبوب، والذي يغطي القمح والحبوب الخشنة والأرز، فقد انخفض بنسبة 1.1 بالمائة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني على أساس شهري، بسبب ارتفاع صادرات القمح، وتزايد حدة المنافسة على تصدير الذرة.

كما انخفض مؤشر أسعار منتجات الألبان للشهر السادس على التوالي، بتراجع قدره 3.3 بالمائة على أساس شهري، بسبب تزايد المخزون وتوافر مزيد من المحاصيل المعدة للتصدير.

ولكن، خالف مؤشر (فاو) لأسعار السكر الاتجاه السائد، ليسجل ارتفاعا بنسبة 4.4 بالمائة خلال الشهر الماضي مقارنة مع أكتوبر.

وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي، إلى الانخفاض الكبير في إنتاج المحصول في البرازيل، التي قامت بدورها بتخفيض حصة قصب السكر المستخدم لإنتاج مادة السكر بمقدار النصف تقريبا.

وسجل مؤشر الفاو لأسعار اللحوم انخفاضا طفيفا، في حين لم ترتفع سوى أسعار لحوم الأبقار خلال الشهر.

وخفضت المنظمة توقعات إنتاج الحبوب العالمي لهذا العام، إلى 2.595 مليار طن، بانخفاض بلغ 2.4 بالمائة عن المستوى القياسي الذي حققه العام المنصرم.

ويواصل إنتاج القمح العالمي مسيرته لتحقيق مستوى قياسي جديد يبلغ 513 مليون طن، بزيادة قدرها 1.3 بالمائة مقارنة مع 2017.